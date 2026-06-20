Icon

ترامب يلقي نظرة على الطائرة الرئاسية الجديدة Icon “المنافذ الجمركية” تسجل 1367 حالة ضبط خلال أسبوع Icon مغادرة أولى الصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة الإسلامي Icon مركز النخيل والتمور يُطلق حملة “بشاير الرطب” Icon فلكية جدة: غدًا بداية فصل الصيف فلكيًا Icon منتخب البرازيل يتغلّب على هايتي بثلاثية نظيفة في كأس العالم 2026 Icon بعشرة لاعبين.. باراجواي يفوز على تركيا في كأس العالم Icon القصيم.. وجهات متنوعة تعزز جاذبية السياحة والترفيه Icon تنبيه من رياح نشطة على محافظة الجموم Icon خلال أسبوع.. ضبط 15288 مخالفًا بينهم 24 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تنبيه من رياح نشطة على محافظة الجموم

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٤ مساءً
تنبيه من رياح نشطة على محافظة الجموم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياحٍ نشطة على محافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد