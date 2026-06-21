تهيئة موقع رصد تعامد الشمس على مدار السرطان في حوطة بني تميم ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الرياضة يلتقي لاعبي الأخضر بعد مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 دونيس: مواجهة إسبانيا كشفت لنا دروسًا مهمة قبل لقاء الرأس الأخضر السعودية نموذج عالمي رائد في تقديم الدعم الإنساني للاجئين والزائرين والنازحين الداخلية القطرية: انفجار داخل مصنع في رأس لفان دون إصابات ضبط 7,424 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة والد الإعلامي وليد الفراج في ذمة الله الانقلاب الصيفي يسجل أطول نهار وأقصر ليل في سماء الشمالية النفود الكبير.. لوحة رملية ساحرة ترسم مشهدًا طبيعيًّا أخّاذًا جنوب رفحاء
هيأت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية حوطة بني تميم، موقع رصد ظاهرة تعامد الشمس على مدار السرطان استعدادًا لاستقبال المهتمين والزوّار غدًا الاثنين، لمتابعة الظاهرة الفلكية التي تشهدها المحافظة سنويًا خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو.
وتُعد محافظة حوطة بني تميم الموقع الوحيد في المملكة الذي يمر من خلاله خط العرض الوهمي الممثل لمدار السرطان عند دائرة العرض 23°26″10.8 شمال خط الاستواء، وهو الحد الشمالي الذي تصل إليه أشعة الشمس بشكل عمودي على سطح الأرض في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وشملت التجهيزات إعداد منطقة مخصصة للرصد وتجهيز شاشة تعريفية لشرح الظاهرة الفلكية ومعلوماتها العلمية للزوار، إلى جانب توفير المتطلبات التنظيمية اللازمة لاستقبال المهتمين والمتابعين، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالفلك.
وتأتي هذه الجهود ضمن اهتمام أمانة منطقة الرياض بدعم الفعاليات العلمية والمعرفية، وتعزيز الوعي بالظواهر الطبيعية، وإبراز المقومات الجغرافية المميزة في محافظات المنطقة، انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.