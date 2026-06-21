تهيئة موقع رصد تعامد الشمس على مدار السرطان في حوطة بني تميم

هيأت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية حوطة بني تميم، موقع رصد ظاهرة تعامد الشمس على مدار السرطان استعدادًا لاستقبال المهتمين والزوّار غدًا الاثنين، لمتابعة الظاهرة الفلكية التي تشهدها المحافظة سنويًا خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو.

وتُعد محافظة حوطة بني تميم الموقع الوحيد في المملكة الذي يمر من خلاله خط العرض الوهمي الممثل لمدار السرطان عند دائرة العرض 23°26″10.8 شمال خط الاستواء، وهو الحد الشمالي الذي تصل إليه أشعة الشمس بشكل عمودي على سطح الأرض في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وشملت التجهيزات إعداد منطقة مخصصة للرصد وتجهيز شاشة تعريفية لشرح الظاهرة الفلكية ومعلوماتها العلمية للزوار، إلى جانب توفير المتطلبات التنظيمية اللازمة لاستقبال المهتمين والمتابعين، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالفلك.

وتأتي هذه الجهود ضمن اهتمام أمانة منطقة الرياض بدعم الفعاليات العلمية والمعرفية، وتعزيز الوعي بالظواهر الطبيعية، وإبراز المقومات الجغرافية المميزة في محافظات المنطقة، انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.