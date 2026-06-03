63 مصابًا جراء الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس اليمني السابق توقعات الأرصاد لصيف 2026: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية جوازات منفذ الحديثة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت اعتباراً من 15 يونيو.. طيران ناس يعلن عن نقل رحلاته بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان أكثر من 10 آلاف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين ترافق الحجاج المغادرين عبر منافذ الشرقية استئناف رحلات الخطوط الكويتية عبر مبنى الركاب (T4) جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية الصيفية
أوضح المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات المناخية لفصل الصيف لعام 2026م، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، تشير إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة بأعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة، مع تباين فرص هطول الأمطار بين المعدل الطبيعي وأقل منه في عددٍ من المناطق.
وبيّن -في تقريره المناخي الموسمي- أن هطول الأمطار خلال شهر يونيو يتوقع أن يكون حول المعدل على جميع مناطق المملكة، فيما تشير التوقعات لشهر يوليو إلى أمطار أقل من المعدل على جازان والباحة وأجزاء من عسير ومكة المكرمة ونجران والمنطقة الشرقية، في حين تبقى حول المعدل الطبيعي على بقية المناطق.
وأفاد التقرير أن شهر أغسطس يتوقع أن يشهد هطول أمطار أقل من المعدل على جازان والباحة وأجزاء من تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير ونجران والمنطقة الشرقية، بينما تكون حول المعدل الطبيعي على باقي الأجزاء والمناطق.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضح المركز أن شهر يونيو قد يشهد ارتفاعًا يصل إلى 1.5 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي على مناطق جازان والباحة وأجزاء من مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل وتبوك، فيما يتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس ارتفاعًا فوق المعدل الطبيعي يصل إلى 1.6 درجة مئوية على جازان والباحة وأجزاء من عسير ومكة المكرمة.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أهمية متابعة التقارير والتحديثات الصادرة عبر قنواته الرسمية، بما يسهم في دعم جاهزية القطاعات التشغيلية والخدمية، ورفع كفاءة التخطيط للتعامل مع المتغيرات المناخية خلال موسم الصيف.