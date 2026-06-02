Icon

حالات تستوجب القيادة في أقصى الجانب الأيمن Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق Icon معرض عمارة المسجد النبوي يروي للزوار مراحل تطوره عبر العصور Icon إجراءات رقمية وتنظيمية تختصر زمن استقبال الحجاج إلى دقيقتين Icon عبدربه منصور هادي.. مسيرة قائد واجه العواصف وتمسك بالدولة اليمنية Icon ضوابط نظامية تحكم تصوير الحوادث والمواقف في الأماكن العامة Icon رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل Icon سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا Icon القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.. انضباط أمني ويد حانية Icon توديع ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق بعد إتمام مناسك الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسطة الموج على الجزء الجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية