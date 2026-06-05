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توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق

الجمعة ٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 23 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر تكون خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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