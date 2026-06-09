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توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والجوف، والحدود الشمالية، كما يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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