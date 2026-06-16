توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، وتبوك، والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.