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توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة على عدة مناطق

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية، المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 17 – 36 كم/ساعة وعلى الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 – 36 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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