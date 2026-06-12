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توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل.

كما لا يُستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة (10 – 25) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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