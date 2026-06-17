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توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها، وعلى أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، وحائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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