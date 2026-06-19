توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية خاصة على الأجزاء الساحلية منها.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.