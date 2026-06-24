توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة وطريق الساحل الواصل إلى جازان، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة (20 – 45) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (10- 32) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة (10- 32) كم/ساعة تتحول خلال المساء شمالية إلى شمالية غربية بسرعة (20 – 42) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة (10 – 25) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.