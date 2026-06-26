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توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة (20 – 45) كم/ساعة تصل إلى (50) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (15 – 35) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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