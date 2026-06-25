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توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 6 مناطق

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 6 مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على طريق الساحل الواصل إلى جازان, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة (18 – 40) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة (15 – 40) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (12 – 28) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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