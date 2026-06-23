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توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية تمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة (20 – 45) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (10 – 32) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (10 – 32) كم/ساعة تتحول خلال المساء جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة (10 – 20) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة (10 – 20) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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