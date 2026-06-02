طائر الحبّاك في عسير.. دقة هندسية وسلوك مدهش في موسم التكاثر | القبض على شخصين في جازان لترويجهما الحشيش | هلال المدينة المنورة يقدم خدماته الإسعافية لضيوف الرحمن | البحرين تمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق | الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 9 كيلو قات في عسير | الأمن السيبراني يدعو مستخدمي سامسونج إلى تثبيت أحدث التحديثات الأمنية | السعودية: يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

توقعات بتشكّل ظاهرة إل نينيو بنسبة 80% بظواهر جوية متطرفة

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من موجة تطرف مناخي مرتقبة قد تضرب مناطق واسعة من العالم، معلنةً أن احتمالية تشكّل ظاهرة إل نينيو المناخية خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس المقبلين قد قفزت إلى نحو 80%.

وأوضحت المنظمة، في أحدث تقاريرها المخصصة لرصد وتحليل المناخ العالمي، أن المؤشرات الحالية ترجح استمرار هذه الظاهرة حتى شهر نوفمبر المقبل بنسبة لا تقل عن 90%، وسط توقعات متزايدة بأن تتراوح شدتها بين المتوسطة والقوية، مما يهدد بزيادة وتيرة الظواهر الجوية الحادة كالجفاف والفيضانات.

قفزة استثنائية في حرارة المحيط

وكشف التقرير الأممي أن البيئة باتت مواتية جداً لتطور الظاهرة؛ إثر الارتفاع غير المعتاد في درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي. وبيّنت القياسات أن درجات حرارة سطح البحر في الجزء الأوسط والشرقي من المحيط اقتربت، بين أواخر أبريل ومنتصف مايو الماضيين، من المستويات المؤذنة بالظاهرة، مدفوعة بارتفاعات قياسية واستثنائية تجاوزت المعدلات الموسمية المعتادة بأكثر من 6 درجات مئوية.

ما هي ظاهرة إل نينيو؟

تُصنّف إل نينيو كظاهرة مناخية طبيعية ودورية، تتلخص في الارتفاع المؤقت والمستمر لدرجة حرارة المياه السطحية في الجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي.

