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توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع غبار ورياح على عدة مناطق

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع غبار ورياح على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 – 36 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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