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من يوم غد الخميس وحتى الأربعاء المقبل

توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق تستمر لعدة أيام

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٩ مساءً
توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق تستمر لعدة أيام
المواطن- فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة يوم غد الخميس بمشيئة الله.

وأوضح المركز، عبر حسابه في منصة إكس، أن فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة من غدٍ الخميس حتى يوم الأربعاء المقبل، وفق النموذج العددي السعودي.

 

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