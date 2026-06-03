توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق تستمر لعدة أيام

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة يوم غد الخميس بمشيئة الله.
وأوضح المركز، عبر حسابه في منصة إكس، أن فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة من غدٍ الخميس حتى يوم الأربعاء المقبل، وفق النموذج العددي السعودي.