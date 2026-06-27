توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان

وقّعت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل اتفاق إطار يمهد لمسار يستهدف استعادة سيادة الدولة اللبنانية، وعودة القوات الإسرائيلية إلى حدودها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم، إن توقيع الاتفاق يمثل محطة مهمة ضمن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، مضيفة أن لبنان وإسرائيل وافقتا على إطار عمل يضع عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق ينشئ “مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان” بتيسير من الولايات المتحدة، لمساعدة الجانبين على تنفيذ الإطار.

وأكدت الولايات المتحدة استمرار انخراطها وتخصيص الموارد لدعم تنفيذ الاتفاق، من بينها تقديم مساعدات إنسانية فورية بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مجددة عزمها على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من ترسيخ سيادة الدولة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية.

كما أكّدت الولايات المتحدة عزمها العمل مع شركائها الإقليميين لتنفيذ الإطار وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا في منطقة الشرق الأوسط.