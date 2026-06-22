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توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوطين اللقاحات البيطرية بالمملكة

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٢ مساءً
توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوطين اللقاحات البيطرية بالمملكة
المواطن - واس

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شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وشركة “أنيفاكس” وشركة “Boehringer Ingelheim” الرائدة في مجال الحلول البيطرية والوقاية من الأمراض؛ لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات العالمية بما يُسهم في دعم وتعزيز صناعة وتوطين لقاحات الثروة الحيوانية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض اليوم، للاحتفاء بانضمام الشركة العالمية، دعمًا لتوطين إنتاج اللقاحات البيطرية في المملكة ورفع كفاءتها، وذلك بحضور عددٍ من قيادات الوزارة، والمسؤولين في القطاع.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز فرص توطين وتصنيع اللقاحات البيطرية، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال مكافحة الأوبئة البيطرية، وذلك من خلال مسارات عمل تشمل: إنشاء بنك وطني للمستضدات يغطي السلالات المحلية والإقليمية، ودعم البحث والتطوير من خلال تفعيل أنشطة بحثية متقدمة بالتعاون مع الوزارة والشركاء المحليين.
وتشمل مجالات التعاون بين البرنامج والشركة: إدراج لقاحات ما قبل الجائحة وبنك المستضدات ضمن المخزون الإستراتيجي الوطني، وتحديد الاحتياجات السوقية للقاحات، إضافة إلى دراسة تطوير وتوطين لقاحات أخرى ذات أولوية وطنية، وتنفيذ برامج تدريبية وفنية للكوادر الوطنية للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الوقاية والمكافحة، إلى جانب إجراء التجارب الميدانية، وتبادل البيانات الوبائية، وتطوير حملات التوعية، وتحسين الوصول إلى وسائل تشخيص عالية الجودة.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص البرنامج على بناء شراكات إستراتيجية مع بيوت الخبرة العالمية، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة ورفع جاهزيته؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، وتمكين القطاع الخاص لرفع الكفاءة الإنتاجية. ويعكس انضمام الشركات العالمية الرائدة في صناعة وتوطين لقاحات الثروة الحيوانية إلى “Biotech Park” الدور الحيوي للبرنامج في تطوير صناعات جديدة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، ودعم الصناعات الحيوية المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وخلق قطاعات اقتصادية جديدة تعتمد على التقنية الحيوية؛ بما يُسهم في تعزيز الأمن الصحي البيطري، ودعم استدامة التنمية الاقتصادية لقطاع الثروة الحيوانية، بما يرسّخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا للصناعات الحيوية وتطوير القدرات الوطنية.
يُذكر أن مدينة مستقبل التقنيات الحيوية البيطرية “Biotech Park” تُعد أول مدينة متخصصة في التقنية الحيوية البيطرية على مستوى العالم، وتضم مختبرًا ومركزًا للأبحاث، ومجمعًا صناعيًا متكاملًا، يستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وتوطين اللقاحات والمنتجات البيطرية؛ مما يوفّر بنية تحتية بحثية وصناعية متقدمة، تُعزّز قدرات المملكة في مواجهة المخاطر الوبائية عبر حلول وطنية فعالة.

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