Icon

الروبوتات تساعد في الكشف عن الخلايا السرطانية الكامنة Icon الرئيس التنفيذي لطيران ناس: نعزز جاهزيتنا لمواكبة الحركة المتزايدة خلال الصيف Icon منتخب الأردن يخسر أمام النمسا بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العالم 2026 Icon 71 مليون متر من الأراضي البيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول Icon رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء  Icon المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر Icon أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر 3 أشهر Icon كأس العالم 2026.. النرويج تتغلب على العراق بأربعة أهداف لهدف Icon الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 Icon ثلاثية ليونيل ميسي تقود الأرجنتين لحصد أول انتصاراتها في مونديال 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

ثلاثية ليونيل ميسي تقود الأرجنتين لحصد أول انتصاراتها في مونديال 2026

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ صباحاً
ثلاثية ليونيل ميسي تقود الأرجنتين لحصد أول انتصاراتها في مونديال 2026
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قاد اللاعب ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على نظيره الجزائري بنتيجة (3-0)، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب كانساس سيتي.

وسجل ميسي أهداف المنتخب الأرجنتيني الثلاثة، عند الدقائق 17، و60، و76، قاد بها حامل اللقب إلى حصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللقاء، مستحوذًا على الكرة وصانعًا العديد من الفرص الهجومية، وواجه المنتخب الجزائري صعوبة في اختراق الدفاع الأرجنتيني رغم محاولاته المتكررة للعودة إلى أجواء المباراة.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب الأرجنتيني أول ثلاث نقاط له في المجموعة العاشرة، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا، وبقي المنتخب الجزائري دون رصيد من النقاط في انتظار مواجهاته المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد