ثلاثية ليونيل ميسي تقود الأرجنتين لحصد أول انتصاراتها في مونديال 2026

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قاد اللاعب ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على نظيره الجزائري بنتيجة (3-0)، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب كانساس سيتي.
وسجل ميسي أهداف المنتخب الأرجنتيني الثلاثة، عند الدقائق 17، و60، و76، قاد بها حامل اللقب إلى حصد أول ثلاث نقاط في البطولة.
وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللقاء، مستحوذًا على الكرة وصانعًا العديد من الفرص الهجومية، وواجه المنتخب الجزائري صعوبة في اختراق الدفاع الأرجنتيني رغم محاولاته المتكررة للعودة إلى أجواء المباراة.
وبهذا الفوز، حصد المنتخب الأرجنتيني أول ثلاث نقاط له في المجموعة العاشرة، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا، وبقي المنتخب الجزائري دون رصيد من النقاط في انتظار مواجهاته المقبلة.