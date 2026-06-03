جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية الصيفية

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التسجيل في “دورات اللغة الإنجليزية الصيفية للكبار”، و”مخيم اللغة الإنجليزية الصيفي للصغار”؛ بهدف تنمية المهارات الأساسية والتخصصية في اللغة الإنجليزية، ورفع مستوى الكفاءة اللغوية لدى الملتحقات والملتحقين.

ويستمر التسجيل حتى 28 يونيو 2026م, حيث تتضمن دورات اللغة الإنجليزية الصيفية للكبار (9) مجالات رئيسة، وهي دورة اللغة الإنجليزية التأسيسية، ودورة اللغة الإنجليزية العامة، ودورة اللغة الإنجليزية الأكاديمية، إضافةً إلى دورتي اللغة الإنجليزية المتخصصة في المحادثة والكتابة، ودورة الإعداد للآيلتس، ودورة الآيلتس لمهارة واحدة، ودورة التحضير للتوفل، ودورة اللغة الإنجليزية للنجاح الوظيفي.

كما يشتمل المخيم الصيفي للصغار برنامجًا تعليميًا متكاملًا يهدف إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية، وتعزيز الإبداع والتفكير، من خلال حزمة من الأنشطة، والرحلات الميدانية، والبرامج الهادفة كمركز البرمجة لتعليم أساسيات تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، إلى جانب برنامج الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، والكتابة الإبداعية وإدخال النصوص.

ويأتي ذلك في إطار حرص معهد اللغة الإنجليزية في تقديم تعليم يواكب التطورات الحديثة، وإتاحة مسارات نوعية للتعلم، وللمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الرامية إلى إثراء التجربة التعليمية، والتميُّز في التعليم والتعلُّم، وتعزيز المهارات والمعارف والقيم.