جامعة الأمير سطام تحصد 5 براءات اختراع أمريكية في تكنولوجيا النانو المتقدمة

حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إنجازًا علميًا ونوعيًا؛ بنيلها 5 براءات اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO)، عن ابتكارات علمية متطورة في مجالات تكنولوجيا النانو المتقدمة، طوّرها فريق بحثي من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج، في سياق جهود الجامعة المستمرة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز إنتاج المعرفة القائمة على تلبية التطلعات الوطنية والتنموية.

وشملت الحزمة الابتكارية براءات اختراع في تصنيع المجسّات والمواد الذكية والمواد النانوية المطعمة الموجهة لتطبيقات حيوية متعددة، إذ تسهم هذه الحلول العلمية المبتكرة في خدمة قطاعات الطاقة، والبيئة، والتطبيقات الطبية، إلى جانب رفع كفاءة إنتاج واكتشاف بيروكسيد الهيدروجين؛ تحقيقًا للأثر التنموي والاقتصادي.

ويجسد هذا المنجز حرص الجامعة على توفير بيئة بحثية محفزة، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على تقديم إسهامات علمية رائدة؛ بهدف الارتقاء بالمنظومة البحثية في المملكة، وتفعيل دور الجامعة كشريك معرفي يسهم في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.