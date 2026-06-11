جامعة الأمير مقرن تعلن فتح القبول في برامج الدبلوم المهني للعام 2026

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المشارك المهني (عن بُعد)، وذلك ضمن برامجها التعليمية المرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل.

وأوضحت الجامعة أن البرامج المتاحة تشمل تخصصات: الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والسلامة والصحة المهنية، والأمن السيبراني، والمحاسبة والإدارة المالية، والإدارة المكتبية، والإدارة التنفيذية، والحاسب الآلي.

وبيّنت أن التسجيل مستمر حتى 16 يوليو 2026، فيما تبدأ الدراسة في 30 يوليو 2026، مشيرةً إلى أن مدة الدبلوم تبلغ 60 ساعة أكاديمية تُقدَّم بنمط التعليم عن بُعد، بما يتيح مرونة أكبر للدارسين.

وأكدت أن هذه البرامج تأتي في إطار جهودها لتوفير فرص تعليمية نوعية تسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، وتعزيز المهارات المهنية والتخصصية بما يتواءم مع متطلبات التنمية وسوق العمل.