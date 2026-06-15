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جامعة الأمير مقرن تفتح التسجيل في برنامجي شهادة محترف الأعمال بالقيادة الإدارية والمبيعات

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ مساءً
جامعة الأمير مقرن تفتح التسجيل في برنامجي شهادة محترف الأعمال بالقيادة الإدارية والمبيعات
المواطن - واس

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أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة فتح التسجيل في برنامجي “شهادة محترف الأعمال (CBP)” في القيادة الإدارية والمبيعات، لتأهيل المشاركين بالمهارات والمعارف العملية الداعمة لتطوير أدائهم المهني.

ويركز برنامج “شهادة محترف الأعمال في القيادة الإدارية” على تنمية مهارات القيادة الفعالة وصنع القرار وتطوير الرؤية المؤسسية وتحليل المشكلات والتحفيز، فيما يتناول البرنامج “شهادة محترف الأعمال في المبيعات” مهارات البيع الاحترافي والبحث عن العملاء المحتملين وإستراتيجيات التواصل والعرض البيعي والتعامل مع الاعتراضات وإتمام عمليات البيع ومتابعتها.

وأوضحت الجامعة أن البرنامجين يقدمان من خلال محتوى تدريبي معتمد ومنصة تدريب متكاملة تعتمد أساليب تفاعلية، إلى جانب توفير المحاضرات المسجلة بما يعزز الاستفادة من المادة العلمية ويدعم التطوير المهني للمشاركين.

ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامجين إلى التقديم عبر الرابط التالي: (https://ia.edu.sa/categories/CBP).

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