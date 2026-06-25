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جامعة الشمالية تطرح 9 فرص استثمارية لتعزيز الخدمات الجامعية عبر بوابة فرص

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٨ مساءً
جامعة الشمالية تطرح 9 فرص استثمارية لتعزيز الخدمات الجامعية عبر بوابة فرص
المواطن - واس

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طرحت جامعة الحدود الشمالية (9) فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”؛ بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الخدمات المقدمة داخل مرافقها التعليمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتنويع الفرص الاستثمارية بالجامعة.

وتضمنت الفرص الاستثمارية إنشاء وتشغيل وصيانة عدد من المطاعم والمقاهي في مواقع متعددة بمدينة عرعر ومحافظة رفحاء، شملت كلية الهندسة بالمدينة الجامعية، ومجمع كلية البنين برفحاء، ومجمع كليات البنات بعرعر، إضافة إلى كلية التربية شطر الطالبات.

كما شملت الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة مركز ضيافة أطفال بمجمع كليات البنات بالمحمدية في عرعر، إلى جانب تشغيل وصيانة مواقع مخصصة للبيع الذاتي داخل مباني ومجمعات الجامعة.

وأكدت الجامعة أن طرح هذه الفرص يأتي في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية والاستفادة من مرافقها وأصولها، وتوفير بيئة خدمية متكاملة لمنسوبي الجامعة وزوارها، بما يدعم مستهدفات التنمية ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي.

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