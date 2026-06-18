جامعة الشمالية تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز فرص التعليم العالي والتطوير المهني، من خلال طرح 40 برنامجًا أكاديميًا ومهنيًا يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية.

وتتنوع البرامج المطروحة بين مرحلتي الدكتوراه والماجستير، وتشمل مسارات أكاديمية ومهنية في عدد من التخصصات النوعية.

وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم تستمر حتى 19 محرم 1448هـ، داعية الراغبين في الالتحاق بالبرامج إلى الاطلاع على دليل القبول واستكمال إجراءات التقديم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.