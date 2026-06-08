جامعة الفيصل توسع حضورها العالمي بشراكات أكاديمية مع جامعات دولية

اختتمت جامعة الفيصل بالرياض مؤخراً مشاركتها ضمن جناح وزارة التعليم الذي ضم 20 جامعة سعودية في معرض ومؤتمر NAFSA 2026 Annual Conference & Expo الدولي للتعليم العالي، الذي أقيم في مدينة Orlando بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو 2026، في حضور يعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسلطت الجامعة خلال مشاركتها الضوء على برامجها الأكاديمية والبحثية المتقدمة، واستعرضت مسارات الدراسات العليا المعتمدة لديها بما يدعم منظومة الابتكار المعرفي والبحث العلمي.

وشمل برنامج وفد الجامعة عقد لقاءات ثنائية وبناء شراكات بحثية مع أكثر من 20 جامعة من كبرى المؤسسات التعليمية العالمية، إلى جانب المشاركة في الفعاليات المشتركة للجناح السعودي الذي قدم 9 ورش عمل تناولت مبادرة “ادرس في السعودية” وفرص استقطاب الجامعات الأجنبية المتميزة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة تعليمية عالمية.



وأبدت عدة جامعات دولية اهتماماً بالتعاون مع جامعة الفيصل، مع بحث فرص توقيع مذكرات تفاهم وتفعيل مبادرات أكاديمية وبحثية مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة لانا الصالح، مديرة إدارة التطوير، والدكتورة أليس جين كيني، مديرة مركز النجاح الأكاديمي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “الازدهار في الحياة الجامعية: الحياة في جامعة الفيصل”، ركزت على التوقعات الأكاديمية والموارد المتاحة للطلبة واستراتيجيات التعامل مع التحديات وبناء العلاقات داخل البيئة الجامعية.

كما أجرى الدكتور محمد عنان، عميد كلية الهندسة والحوسبة المتقدمة، زيارة رسمية إلى George Washington University، لبحث فرص التعاون الأكاديمي والبحثي والتبادل الطلابي بين الجامعتين.

وعكست المشاركة الحضور الدولي الفاعل لجامعة الفيصل، وأسهمت في دعم توجهها نحو التوسع في الشراكات العالمية وتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي.