جامعة القصيم تتقدم في تصنيف QS العالمي للجامعات 2027م

حققت جامعة القصيم المرتبة (790–781) عالميًا في تصنيف QS العالمي للجامعات 2027م، متقدمةً من المرتبة (801 – 850) خلال العام الماضي، بما يعكس جودة مخرجاتها الأكاديمية والبحثية، واستمرار جهودها في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.

ويأتي هذا التقدم في التصنيف نتيجة لما حققته الجامعة من إنجازات خلال العام، حيث حققت الجامعة الفئة الأعلى «5 نجوم+» في تقييم منظمة QS الدولية، لتميزها في المحاور الأكاديمية والبحثية والمؤسسية بصفتها أول جامعة سعودية تحصل على هذا التقييم، إضافة إلى إدراج ستة تخصصات بكليات الجامعة لأول مرة ضمن تصنيف QS العالمي للتخصصات، في إنجاز أكاديمي يعكس التزام الجامعة بتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية وتعزيز مكانتها ضمن أفضل الجامعات العالمية.

ويعتمد تصنيف «QS» على عدة معايير للتقييم، منها السمعة الأكاديمية، والنشر العلمي، والاستشهادات البحثية، والشراكات البحثية الدولية، والمخرجات وفرص التوظيف، مما يسهم في تحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث والابتكار، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي الدولي، ورفع سمعة الجامعة عالميًا، وزيادة فرص توظيف خريجيها.