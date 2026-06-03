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جامعة الملك عبدالعزيز تصدر التقويم الأكاديمي للعام القادم

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ مساءً
جامعة الملك عبدالعزيز تصدر التقويم الأكاديمي للعام القادم

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1448هـ/1449هـ الموافق 2026/2027، متضمناً مواعيد بدء الدراسة والإجازات والاختبارات للفصلين الدراسيين.

وبحسب التقويم، تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد 30 أغسطس 2026 الموافق 17 ربيع الأول 1448هـ، فيما تبدأ إجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس 23 و24 سبتمبر 2026. كما تبدأ إجازة الخريف بنهاية دوام الخميس 19 نوفمبر 2026، على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

وبيّنت الجامعة أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول تبدأ يوم الأحد 20 ديسمبر 2026، وتنتهي يوم الثلاثاء 5 يناير 2027، تليها فترة الاختبارات البديلة وعمليات نهاية الفصل الدراسي الأول حتى 7 يناير 2027، لتبدأ بعدها إجازة منتصف العام الدراسي.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 17 يناير 2027، فيما توافق إجازة يوم التأسيس يومي الأحد والإثنين 21 و22 فبراير 2027. كما تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام الخميس 25 فبراير 2027، وتُستأنف الدراسة يوم الأحد 14 مارس 2027.

وأشار التقويم إلى أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية دوام الخميس 29 أبريل 2027، على أن تعود الدراسة يوم الأحد 23 مايو 2027. وتبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 6 يونيو 2027، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2027.

وأوضح التقويم أن فترة الاختبارات البديلة وعمليات إغلاق الفصل الدراسي الثاني تمتد من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2027، لتبدأ بعدها إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام الخميس 1 يوليو 2027.

وحددت الجامعة موعد بداية الدراسة للعام الجامعي 1449هـ/1450هـ الموافق 2027/2028 يوم الأحد 29 أغسطس 2027.

ووفق ملخص التقويم، يبلغ عدد أيام الدراسة في العام الجامعي 181 يوماً، موزعة على 18 أسبوعاً للفصل الدراسي الأول بإجمالي 88 يوماً دراسياً، و19 أسبوعاً للفصل الدراسي الثاني بإجمالي 93 يوماً دراسياً.

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