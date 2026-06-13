جامعة الملك عبدالعزيز تطلق النسخة الرابعة من معرض “درزة”

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، فعالية معرض “درزة” في نسخته الرابعة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في صناعة الأزياء والموضة، بمقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، لاستعراض مشاريع وإبداعات طالبات قسم الأزياء والنسيج بكلية علوم الإنسان والتصاميم.

ويهدف المعرض إلى إبراز مواهب الطالبات وتأهيلهن لسوق العمل من خلال تقديم مشاريع تصميمية مبتكرة تعكس الهوية السعودية بروح عصرية، ويتيح فرصًا للتواصل المباشر مع المختصين والمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الأزياء والنسيج.

وأكدت عميدة كلية علوم الإنسان والتصاميم الدكتورة نهلة قهوجي، أن انطلاق الموسم الرابع من معرض “درزة” يمثل امتدادًا لإنجازات الكلية، ويعكس أثر البيئة التعليمية في تمكين الموهبة، وتحفيز الإبداع، وفتح آفاق الابتكار والتميز أمام الطالبات.

وأوضحت أن نسخة هذا العام، التي تحمل عنوان “سِجال”، تجسد روح الحوار والتنافس والحضور الإبداعي، من خلال عرض مشاريع وتصاميم الطالبات التي جاءت نتاجًا لمراحل من البحث والتجريب والعمل المتواصل.

من جانبها، أشارت رئيسة قسم الأزياء والنسيج بالجامعة الدكتورة وجدان توفيق، إلى أن هذه النسخة تشهد مشاركة شاملة وغير مسبوقة، تعكس حضور جميع برامج القسم، وتبرز تنوع مخرجاته التعليمية والإبداعية من خلال أعمال ومشاريع مرتبطة بثلاثة عشر مقررًا دراسيًا.

وشهدت الفعالية إقامة جلسة حوارية ناقشت سبل تعزيز الشراكات النوعية بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لدعم نمو صناعة الأزياء الوطنية.