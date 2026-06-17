الصحة: لا أدلة علمية تثبت علاقة الإكسوزوم والإصابة بالسرطان جامعة تبوك تحصل على جائزة Catalyst Awards 2026 الدولية في التعليم الإلكتروني مسؤول أمريكي: إيران وافقت على تدمير اليورانيوم المخصب ترامب: الاتفاق مع إيران قد يوقع غدا الخميس المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة أمانة القصيم تُطلق مبادرة لتأهيل مسار متنزّه طخفة الجبلي بمحافظة ضرية مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستقبل ثلاث رحلات لطالبات جامعة طيبة مؤشرات تعكس توازن ونمو الاقتصاد السعودي الصحة: تعليق رخصتي طبيبين بسبب الترويج المضلل لحقن مخصصة للاستعمال الخارجي الفساد الطاغي لـ عيدروس الزبيدي.. بين الجبايات والاستيلاء على أصول عدن
حققت جامعة تبوك، ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني، إنجازًا دوليًا جديدًا بحصولها على جائزة Catalyst Awards 2026 العالمية عن مسار “تبنّي النظام وتعزيز التفاعل” تقديرًا لجهودها في تطوير بيئة التعليم الإلكتروني ورفع مستوى التفاعل والاستفادة من الأنظمة التعليمية الرقمية.
ويجسد هذا الإنجاز نجاح جامعة تبوك في تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي، وتطوير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للتعلم والتفاعل، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعكس هذا الفوز المكانة المتنامية للجامعة على المستوى الدولي في مجال التعليم الإلكتروني، ودورها في تبني الحلول المبتكرة التي تعزز التفاعل والتعلم الفعّال داخل البيئة الجامعية، وتدعم مسيرة التطوير المستمر في القطاع التعليمي.