جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات التسجيل في برنامج تأهيل حملة بكالوريوس التخصصات الصحية

تبدأ جامعة جازان، ممثلةً في معهد البحوث والخدمات الاستشارية، غدًا، استقبال طلبات التسجيل في برنامج تأهيل حملة بكالوريوس التخصصات الصحية للتحويل إلى مسار التمريض للعام الجامعي 1448هـ؛ بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية، وتوسيع الفرص المهنية أمام خريجي التخصصات الصحية، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي، ورفع كفاءة الممارسين وفق أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية.

وأوضحت الجامعة أن استقبال طلبات التسجيل يستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026م، على أن تعلن نتائج الترشيح المبدئي يوم الاثنين الموافق 13 يوليو، فيما تستكمل إجراءات مطابقة الوثائق وإجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو، تمهيدًا لإعلان نتائج القبول النهائي يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026م.

وأشارت إلى أن البرنامج يتميز بتقديم تأهيل أكاديمي معتمد يُمكّن الملتحقين من الانتقال إلى مسار التمريض، مع إتاحة معادلة عدد من المقررات الدراسية وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب توفير خيارات ميسرة للدراسة، بما يمنح خريجي التخصصات الصحية فرصة لتطوير مسارهم المهني، وتعزيز فرصهم الوظيفية في أحد أكثر التخصصات الصحية طلبًا.

وأكدت أن إطلاق هذا البرنامج يعكس حرصها على تطوير منظومة التعليم والتأهيل الصحي، وتقديم برامج متخصصة تستجيب لمتطلبات التنمية الصحية، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة، بما يدعم جودة الخدمات الصحية، ويرفد سوق العمل بكفاءات قادرة على الإسهام في تحقيق مستهدفات القطاع الصحي بالمملكة.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر بوابة التقديم الخاصة ببرنامج التجسير، والاطلاع على شروط القبول وضوابط البرنامج، واستكمال جميع المتطلبات خلال الفترة المحددة.