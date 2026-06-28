جامعة حائل تعلن بدء التسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الصيفي

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أعلنت جامعة حائل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن الجدول الزمني للتسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1448هـ، ويستمر ثلاثة أيام، وذلك عبر الموقع الرسمي للجامعة.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل متاح للدفعات المسموح لها بالتسجيل وفقًا للجدول المعلن، فيما يُتاح يومي الاثنين والثلاثاء لجميع الدفعات، مؤكدة أن الحد الأقصى للساعات المعتمدة المسموح بتسجيلها في الفصل الصيفي يبلغ (13) ساعة.
وبيّنت أن التسجيل يقتصر على الطلبة الذين لم يتجاوزوا المدة النظامية للخطة الدراسية، مع مراعاة الضوابط الأكاديمية المعتمدة، مشيرة إلى أنه لا يُسمح بالاعتذار أو الانسحاب من مقررات الفصل الصيفي بعد التسجيل، داعية الطلبة إلى الاطلاع على الجدول الزمني والتعليمات المنظمة لعملية التسجيل عبر القنوات الرسمية للجامعة.