جامعة دار الحكمة تنظم معرض كلية الهندسة والحاسبات والتصاميم Visionary 2026

تنظم جامعة دار الحكمة يومي الأحد والاثنين 21 و22 يونيو 2026 معرض Visionary 2026، الذي يستعرض مشاريع التخرج والابتكارات الطلابية لخريجات كلية الهندسة والحاسبات والتصاميم، وذلك بمقر الجامعة من الساعة السادسة مساءً حتى العاشرة مساءً.

ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من المشاريع في تخصصات علوم الحاسب، والأمن السيبراني، والإتصالات المرئية، والتصميم الداخلي، والعمارة، حيث تعكس هذه المشاريع المعارف والمهارات التي اكتسبتها الخريجات خلال رحلتهن الأكاديمية، وتبرز قدرتهن على توظيفها في تطوير حلول ومبادرات إبداعية تستجيب لاحتياجات المجتمع وسوق العمل.

كما يتيح المعرض للزوار فرصة التعرف على مشاريع تطبيقية وأفكار مبتكرة، إلى جانب الاطلاع على تجارب الخريجات وإنجازاتهن الأكاديمية والمهنية. ويشكل المعرض منصة تجمع بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، في ظل حضور ممثلين وخبراء من جهات رائدة في مختلف القطاعات، بما يعزز جسور التواصل بين الطالبات والمهتمين والمتخصصين، ويفتح آفاقًا للتعاون وتبادل الخبرات واستكشاف الكفاءات الوطنية الواعدة.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص جامعة دار الحكمة على إبراز مخرجاتها الأكاديمية ودعم المواهب الوطنية، من خلال توفير منصة تفاعلية تسهم في عرض الإنجازات الطلابية وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية ومتطلبات القطاعات المستقبلية