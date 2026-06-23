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جامعة طيبة تتيح القبول في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
جامعة طيبة تتيح القبول في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية
المواطن- فريق التحرير

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أتاحت جامعة طيبة القبول في برنامج البكالوريوس بتخصص العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية ضمن كلية العلوم، وذلك في إطار جهودها لتطوير برامج أكاديمية نوعية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات المالية والتحليلية المتقدمة.

ويهدف التخصص إلى تأهيل الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لتحليل المخاطر، وبناء النماذج الرياضية والمالية، ودعم صناعة القرار المبنية على البيانات، من خلال برامج أكاديمية تجمع بين العلوم الرياضية والتطبيقات المالية الحديثة.

ويتيح البرنامج أمام الخريجين فرصًا مهنية في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التأمين، والبنوك، والتقنية المالية، وإدارة المخاطر، وعلوم البيانات، والأبحاث الكمية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف التخصصية ذات الطلب المتزايد.

وأوضحت الجامعة أن مدة الدراسة في البرنامج تبلغ أربع سنوات ونصف السنة، وهو متاح لخريجي المرحلة الثانوية من مسارات العام، وعلوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، داعية الراغبين في الالتحاق إلى استكمال إجراءات التقديم عبر منصة “قبول”.

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