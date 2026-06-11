جامعة طيبة تختتم برنامج “مسرعات القيادة” بتخريج 122 طالبًا وطالبة

اختتمت جامعة طيبة برنامج “مسرعات القيادة”، الذي نفذته بالتعاون مع مركز دراسات القيادة للتدريب، وبدعم من وقف الملك عبدالله لوالديه، مستهدفًا 122 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات، ضمن تجربة تطويرية استمرت 15 أسبوعًا، في إطار جهود الجامعة لتنمية القدرات القيادية لدى الطلبة وإعداد كوادر وطنية قادرة على صناعة الأثر والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واختُتم البرنامج بإقامة معرض “مسرعات القيادة”، استعرض خلاله الطلبة تجاربهم ومشروعاتهم ولوحاتهم القيادية التي وثّقت رحلة تطورهم، مقدمين نماذج ومبادرات عكست ما اكتسبوه من معارف ومهارات، وأظهرت قدرتهم على الانتقال من مرحلة التعلم إلى مرحلة التأثير وصناعة المبادرات.

وركز البرنامج على بناء الجدارات القيادية عبر ثلاثة مسارات رئيسة شملت قيادة الذات، وقيادة الآخرين، وقيادة العمليات، متضمنًا 15 جدارة قيادية، من خلال منهجية قائمة على التعلم بالممارسة والتجارب التطبيقية، بما مكّن المشاركين من تحويل المفاهيم القيادية إلى ممارسات عملية داخل البيئة الجامعية وخارجها.