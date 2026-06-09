جامعة طيبة تطلق معرض مشاريع “مسرعات القيادة”

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أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة معرض مشاريع “مسرعات القيادة”، بعد إتمام أكثر من 100 طالب وطالبة رحلة تطويرية امتدت لمدة 15 أسبوعًا، ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تنمية المهارات القيادية لدى المستفيدين وإعداد قيادات مستقبلية.
وشملت الرحلة التطويرية 15 جدارة قيادية في مسارات قيادة الذات، وقيادة العمليات، وقيادة الآخرين، من خلال برامج وأنشطة تدريبية هدفت إلى تعزيز القدرات الشخصية والمهارية للمشاركين، وتمكينهم من تطبيق المفاهيم القيادية في البيئات الأكاديمية والعملية.
ويُقام المعرض في صالة المعارض بمقر الجامعة، لاستعراض أبرز مخرجات البرنامج وتجارب المشاركين، بما يعكس أثر البرنامج في إعداد الكوادر الوطنية.
ويأتي البرنامج بدعم من وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، في إطار المبادرات الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز منظومة بناء القدرات القيادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.