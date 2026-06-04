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جامعة نجران تحصل على اعتماد لبرنامجين من تقويم التعليم والتدريب

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٢ مساءً
جامعة نجران تحصل على اعتماد لبرنامجين من تقويم التعليم والتدريب
المواطن- فريق التحرير

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حققت جامعة نجران إنجازًا أكاديميًا بحصول برنامج بكالوريوس اللغة العربية وآدابها على الاعتماد البرامجي الكامل، وبرنامج بكالوريوس الأنظمة على الاعتماد البرامجي المشروط، من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وأوضحت الجامعة أن حصول برنامج بكالوريوس اللغة العربية على الاعتماد الكامل يمتد خلال الفترة من يونيو 2026م حتى مايو 2031م، فيما حصل برنامج بكالوريوس الأنظمة على الاعتماد المشروط للفترة من يونيو 2026م حتى مايو 2028م.

وأكدت أن هذا الإنجاز الأكاديمي يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير برامجها الأكاديمية، وتحسين مخرجاتها التعليمية، بما يسهم في دعم مسيرة التميز المؤسسي والأكاديمي بالجامعة، ويتماشى مع إستراتيجيات رؤية المملكة 2030.

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