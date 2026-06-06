جامعة نجران تطلق خطة تشجير لزراعة 170 ألف شجرة خلال عام 2026

كشفت جامعة نجران عن خطتها الإستراتيجية التي تستهدف زراعة 170 ألف شجرة خلال عام 2026؛ بهدف الوصول إلى زراعة 300 ألف شجرة قبل عام 2030، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو من كل عام.

وتمكنت الجامعة من غرس 130 ألف شجرة منذ تأسيسها، ضمن برنامجٍ متكامل يضم مشاريع زراعة مستدامة واستغلال المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي وخارجه، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وورش عمل تفاعلية تستهدف الطلاب والمجتمع المحلي لتعزيز السلوكيات البيئية المستدامة، إضافةً إلى تبنّي تقنيات للحفاظ على المياه والتربة، واختيار أنواع نباتية متكيفة مع الظروف المناخية في المنطقة؛ لرفع نسب نجاح المشروعات على المدى الطويل.

وأكدت الجامعة أن هذه المبادرات تجسيدٌ لدورها المجتمعي ومسؤولياتها الوطنية ضمن مبادرة “السعودية الخضراء” الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وزيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء والبيئة الحضرية، وبناء وعي مجتمعي بأهمية الاستدامة لصحة الأجيال الحالية والمقبلة.

ودعت الجامعة المؤسسات والأفراد إلى المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للبيئة والإسهام في مبادرات التشجير والحفاظ على البيئة؛ لضمان أثرٍ مستدامٍ وإيجابيٍ على المجتمع والمنطقة.