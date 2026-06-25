جامعة نجران تطوّر أداةً وطنيةً لتمكين الوصول الرقمي لذوي الإعاقة وكبار السن

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طوَّرت جامعة نجران، ممثلةً في وكالة التحول الرقمي بعمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة، أداة “وصول (Wusool)”؛ بهدف تعزيز الشمولية الرقمية وتحسين إتاحة المحتوى والخدمات الإلكترونية في موقع الجامعة الإلكتروني.
وأودعت الجامعة هذه الأداة في المستودع الوطني للبرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر، ليمتد الأثر إلى جميع الجهات الحكومية لتحقيق تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة لمختلف فئات المجتمع، وبالأخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مواقع الجهات الحكومية المتبنية للمنتج.
وأوضح وكيل العمادة للتحول الرقمي الدكتور سلطان آل مكدي أن هذا المنتج يأتي ضمن جهود الجامعة في تبنِّي البرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر وتطوير حلول رقمية وطنية مستدامة تسهم في رفع جودة الخدمات الإلكترونية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الجامعة، بما يتوافق مع مستهدفات هيئة الحكومة الرقمية.
وأشار إلى أن أثر الأداة امتد إلى خارج نطاق الجامعة من خلال إتاحتها عبر المستودع الوطني للبرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر، لتكون متاحة للجهات الحكومية الراغبة في تحسين مستوى الإتاحة الرقمية على مواقعها الإلكترونية، بما يعزز ثقافة المشاركة وإعادة الاستخدام، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ويدعم بناء منظومة وطنية من الحلول الرقمية المستدامة والقابلة للتطوير.