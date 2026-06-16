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جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برنامج الإثراء المعرفي الصيفي

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برنامج الإثراء المعرفي الصيفي
المواطن - واس

أعلنت جامعة نجران اليوم، بدء التسجيل في برنامج “الإثراء المعرفي الصيفي” النسخة الثالثة، المتضمن دورات تدريبية مجانية لأفراد المجتمع، ضمن مسار (رواد الذكاء الاصطناعي)، وذلك خلال الفترة من 18 يونيو الجاري حتى الـ 20 من شهر أغسطس، وذلك عبر الرابط: https://training.nu.edu.sa.
وأوضحت الجامعة أن البرنامج يتضمن دورات “الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي؛ كيف نحمي أنفسنا في العصر الذكي؟، وهندسة صياغة الأمرPrpmpt Engineerig، والذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، والهوية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، و NotebookLM، والذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته العملية، وأساسيات استخدام Claude، وأتمتة الأعمال والمهام الإدارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصُنّاع المحتوى الرقمي، والذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية: وعي واستخدام آمن”.
وأفادت أن الدورات تهدف إلى تطوير المهارات، وصناعة فرص جديدة في عالم التقنية.

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