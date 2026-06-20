جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية لحملة الماجستير

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أعلنت جامعة نجران اليوم، توفر وظائف أكاديمية بنظام عقود التعاون للفصل الصيفي لحاملي درجة الماجستير من الجنسين، ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون للتدريس في تخصصَي الأحياء والكيمياء بعمادة السنة التحضيرية، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالعمادة: [email protected]