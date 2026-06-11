جامعة نجران تعلن فتح التسجيل بمعسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي

أعلنت جامعة نجران فتح التسجيل في معسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي، لتأهيل الطلبة في أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة، عبر تدريب عملي ومشاريع تطبيقية.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل متاح حتى الخميس القادم، فيما سيبدأ المعسكر بتاريخ 21 يونيو الحالي، ويستمر مدة شهر من التعلّم والتطبيق والعمل على مشاريع حقيقية في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن المقاعد محدودة، والأولوية للمستوفين للشروط، داعيةً الراغبين بالتسجيل عبر الرابط:‏ https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0/authorize.