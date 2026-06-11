المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 جامعة نجران تعلن فتح التسجيل بمعسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا المرور: ضبط 1950 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة القبض على مواطنين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بعسير ترامب: دي فانس سيسافر من أجل توقيع الاتفاق مع إيران وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعهداتنا الدفاعية المشتركة مع الفلبين ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق لثلاث سنوات الأرصاد: رياح نشطة على الحدود الشمالية
أعلنت جامعة نجران فتح التسجيل في معسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي، لتأهيل الطلبة في أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة، عبر تدريب عملي ومشاريع تطبيقية.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل متاح حتى الخميس القادم، فيما سيبدأ المعسكر بتاريخ 21 يونيو الحالي، ويستمر مدة شهر من التعلّم والتطبيق والعمل على مشاريع حقيقية في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن المقاعد محدودة، والأولوية للمستوفين للشروط، داعيةً الراغبين بالتسجيل عبر الرابط: https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0/authorize.