جبل أحد.. تاريخ يُروى وتجربة تُعاش في قلب المدينة المنورة

يمثل “جبل أحد” أحد أبرز المعالم التاريخية والطبيعية في المدينة المنورة، ووجهة تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، لما يحمله من مكانة دينية وتاريخية راسخة، إلى جانب ما يتمتع به من مقومات طبيعية وحضور ثقافي.

ويقع جبل أحد شمال المسجد النبوي الشريف على بُعد نحو 5 كيلومترات، ويمتد بطول يقارب 7 كيلومترات، وعرض يتراوح بين 2 و3 كيلومترات، فيما يصل ارتفاعه إلى 1,077 مترًا عن سطح البحر، ويُعد من أكبر المعالم الجبلية في المنطقة. وسُمّي بهذا الاسم لتفرّده وانفراده عن الجبال المحيطة به.

ويحظى الجبل بمكانة خاصة في وجدان المسلمين، إذ شهد معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة، التي استشهد فيها 70 من الصحابة -رضوان الله عليهم-، من بينهم سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب -رضي الله عنه-، كما يحتضن مقبرة شهداء أحد التي تُعد من أبرز المواقع التاريخية في المدينة المنورة.

وتزداد مكانة الجبل بما ورد في السنة النبوية من أحاديث تُبرز فضله، ومنها قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: “إن أُحدًا جبلٌ يحبنا ونحبه”، في دلالة على خصوصية هذا المعلم التاريخي والديني.

وتضم المنطقة المحيطة بالجبل عددًا من المواقع والمعالم المرتبطة بأحداث المعركة، من أبرزها جبل الرماة ومقبرة الشهداء، إلى جانب مسارات للمشي والتجول تتيح للزوار استكشاف تضاريس الجبل والتعرف على تفاصيله التاريخية والطبيعية.

وفي إطار تطوير المواقع التاريخية والثقافية، نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة مشروع “منطقة جبل أحد الذكية”، الهادف إلى الارتقاء بتجربة الزوار عبر توظيف التقنيات الحديثة، من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإضاءة الصديقة للبيئة، وتعزيز إدارة الحركة والسلامة، إضافة إلى تقديم محتوى معرفي وثقافي يُعرّف بتاريخ الجبل وأحداثه بأساليب تفاعلية حديثة.

وشهدت المنطقة تطوير مرافق وخدمات متنوعة، تشمل إطلالات بانورامية على المدينة المنورة، ومسارات مخصصة للمشي والتسلق، بما يجعل من جبل أحد وجهة تجمع بين الإرث التاريخي والتجربة الثقافية المتكاملة، ويظل جبل أحد شاهدًا تاريخيًا بوصفه أحد أبرز المعالم التي تحكي العمق التاريخي للمدينة المنورة، وتوفر لزوارها تجربة ثرية تمزج بين عبق السيرة النبوية وجمال الطبيعة، في صورة تعكس ما تشهده المنطقة من تطوير مستمر للمواقع التاريخية والثقافية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.