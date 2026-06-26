جبل أُحد.. تاريخ وسيرة في قلب المدينة المنورة

يعد “جبل أُحد”، أحد أبرز معالم المدينة المنورة وأكبر جبالها، ويقع شمال المسجد النبوي الشريف، ممتدًا لمسافة تقارب سبعة كيلومترات، ويُعرف بتكوينه الصخري ولونه المائل إلى الحمرة.

وتستمد مكانة الجبل خصوصيتها من ارتباطه بالسيرة النبوية، إذ شهدت ساحته غزوة أُحد في السنة الثالثة للهجرة، ويحتضن سفحه مقبرة شهداء أُحد، التي تضم عددًا من الصحابة -رضي الله عنهم-، وفي مقدمتهم سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه.

وقد ورد في فضل “أُحد” ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»، ليغدو الجبل معلمًا تتداخل فيه الذاكرة الإسلامية مع المكان، وتبقى زيارته استحضارًا لصفحات بارزة من تاريخ المدينة المنورة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.