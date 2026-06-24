جرس إنذار مبكر يحذر من الإصابة بضغط الدم المرتفع

كشفت دراسة علمية حديثة عن مؤشر صحي غير متوقع قد ينبئ بالإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، حيث حذر الباحثون من أن الشعور المتكرر بالنعاس خلال ساعات النهار قد يكون دليلًا على اضطراب ضغط الدم أو احتمال الإصابة به مستقبلًا، حتى وإن كان الشخص ينعم بنوم مستقر وهادئ خلال الليل ولا يعاني من أي أرق.

وقد توصّل إلى هذه الخلاصات فريق طبي مشترك ضم باحثين من جهات علمية مرموقة، من بينها جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية وكلية الطب بجامعة أثينا اليونانية، وذلك بعد تحليل دقيق للبيانات الطبية والأنماط السلوكية لأكثر من 1700 شخص بالغ كانوا يشكون من الخمول والرغبة في النوم نهارًا، مع إخضاعهم لاختبارات دقيقة تقيم جودة وطبيعة نومهم ليلًا.

وأظهرت نتائج التحليلات الإحصائية أرقامًا واضحة؛ إذ تبين أن الأفراد الذين يداهمهم النعاس في وضح النهار تزداد احتمالية إصابتهم بالضغط المرتفع حاليًا بنسبة 52%، في حين ترتفع فرص إصابتهم بهذا المرض في المستقبل بنسبة تصل إلى 74%, ولم تقتصر المخاطر على النعاس النهاري فقط، بل امتدت لتشمل صعوبة الاستغراق في النوم ليلًا؛ حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستغرقون نصف ساعة أو أكثر حتى يغلبهم النوم تتضاعف لديهم احتمالات الإصابة الحالية بضغط الدم المرتفع بأكثر من مرتين، بينما تقفز احتمالات إصابتهم بالمرض مستقبلًا إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بغيرهم.

وفي ضوء هذه المعطيات، شدد القائمون على الدراسة في تصريحاتهم لموقع “هيلث داي” الطبي على الأهمية البالغة لعدم إهمال هذه الأعراض من قبل الأطباء والممارسين الصحيين, مؤكدين ضرورة توسيع نطاق الفحص للمرضى الذين يشكون من النعاس غير المعتاد نهارًا، وعدم الاكتفاء بالبحث عن اضطرابات النوم التقليدية والشائعة مثل مشكلة انقطاع النفس الاستدادي أثناء النوم، بل يجب أخذ هذا العرض بصفته إشارة تحذيرية تستدعي مراقبة مستويات ضغط الدم بانتظام للوقاية من المرض ومضاعفاته مبكرًا.