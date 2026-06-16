جماهير تبوك تشجع الأخضر في كأس العالم 2026 بأجواء احتفالية وطنية

شهدت مدينة تبوك ومحافظاتها حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي المنطقة لمباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأوروغواي، ضمن مبادرة #مدننا_تشجع التي أطلقتها وزارة الرياضة لإتاحة متابعة مباريات كأس العالم في مختلف مناطق المملكة.

جماهير تبوك تشجع الأخضر

ووفرت أمانة منطقة تبوك شاشات عملاقة في الحدائق العامة والواجهات البحرية لنقل المباراة وجميع مباريات البطولة، حيث توافدت العائلات والشباب والأطفال مبكرًا للاستمتاع بالأجواء الرياضية الحماسية وسط الأعلام السعودية والهتافات المشجعة للمنتخب الوطني.

وأكدت الأمانة أنها كثفت جهودها التنظيمية برفع أعداد المنظمين والكوادر الميدانية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الجاهزية بشكل مستمر قبل وأثناء وبعد المباريات، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجماهير.

تجربة مشاهدة مميزة

وقد ساهمت هذه الاستعدادات في تقديم تجربة مشاهدة مميزة ومنظمة، عكست روح التلاحم الوطني والحماس الكبير لدعم المنتخب السعودي في مشاركته بالمونديال.

وتأتي مبادرة #مدننا_تشجع لتعزيز التفاعل المجتمعي ونشر الفرحة الرياضية في كل أرجاء المملكة، مع الحرص على توفير أعلى معايير السلامة والراحة للمشجعين.