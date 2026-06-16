جماهير تبوك تشجع الأخضر في كأس العالم 2026 بأجواء احتفالية وطنية الصحة: مساءلة الطبيبين المعنيين بشأن استخدام حقن الإكسوزوم السعودية تحصد 3 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 بالسويد الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض تقرير لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي الخارجية السويسرية: توقيع اتفاق أمريكا وإيران بمنتجع بورجنتشتوك الجمعة أمير قطر: الاتفاق الأمريكي مع إيران إنجاز مهم للمنطقة دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11145 نقطة الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 8 كيلو جرامات من القات المخدر جبل أحد.. تاريخ يُروى وتجربة تُعاش في قلب المدينة المنورة
شهدت مدينة تبوك ومحافظاتها حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي المنطقة لمباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأوروغواي، ضمن مبادرة #مدننا_تشجع التي أطلقتها وزارة الرياضة لإتاحة متابعة مباريات كأس العالم في مختلف مناطق المملكة.
ووفرت أمانة منطقة تبوك شاشات عملاقة في الحدائق العامة والواجهات البحرية لنقل المباراة وجميع مباريات البطولة، حيث توافدت العائلات والشباب والأطفال مبكرًا للاستمتاع بالأجواء الرياضية الحماسية وسط الأعلام السعودية والهتافات المشجعة للمنتخب الوطني.
وأكدت الأمانة أنها كثفت جهودها التنظيمية برفع أعداد المنظمين والكوادر الميدانية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الجاهزية بشكل مستمر قبل وأثناء وبعد المباريات، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجماهير.
وقد ساهمت هذه الاستعدادات في تقديم تجربة مشاهدة مميزة ومنظمة، عكست روح التلاحم الوطني والحماس الكبير لدعم المنتخب السعودي في مشاركته بالمونديال.
وتأتي مبادرة #مدننا_تشجع لتعزيز التفاعل المجتمعي ونشر الفرحة الرياضية في كل أرجاء المملكة، مع الحرص على توفير أعلى معايير السلامة والراحة للمشجعين.