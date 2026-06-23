“جمعية الطب التجديدي” تعقد أول اجتماع لجمعيتها العمومية وتناقش استراتيجيات التطوير المهني والرعاية الصحية

عقدت جمعية الطب التجديدي مساء أمس اجتماع جمعيتها العمومية الأول عبر منصة “زوم” الافتراضية، برئاسة الدكتور عبدالله العيسى، رئيس جمعية الطب التجديدي، وبمشاركة أعضاء الجمعية وممثليها.

وجاء الاجتماع لمناقشة مستقبل التطوير المهني والرعاية الصحية القائمة على آليات التجديد الخلوي، واستعراض محاور استراتيجية تهدف إلى دعم المنظومة العلاجية والبحثية وتعزيز استدامة أعمال الجمعية.

واستهلت الجمعية أعمال الاجتماع بتقديم نبذة تعريفية عن رسالتها ورؤيتها، إلى جانب استعراض تقرير إداري موجز تناول أبرز المنجزات التنظيمية والإدارية والنظامية التي تحققت منذ تأسيس الجمعية وحتى الوقت الراهن.

كما ناقش المشاركون التقرير المالي للفترة الماضية، وبحثوا سبل تعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدعم والتمويل، وتفعيل العضويات، وتنظيم الورش التدريبية والبرامج التعليمية المتخصصة بما يسهم في دعم أنشطة الجمعية وتحقيق أهدافها.

وشهد الاجتماع فتح المجال أمام الأعضاء لطرح المرئيات والمقترحات المتعلقة بإعداد المحتوى العلمي، وترشيح المتحدثين، واقتراح موضوعات الندوات والمؤتمرات المستقبلية، إضافة إلى مناقشة آليات دعم النشر البحثي وتعزيز التواصل الفعال بين أعضاء الجمعية وفق أطر الحوكمة المعتمدة.

وأكد المشاركون أهمية تكامل جهود الكوادر الطبية والبحثية لرفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي بتطبيقات الطب التجديدي، ودورها الواعد في علاج العديد من الأمراض المزمنة والمستعصية، مشددين على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال الحيوي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تحويل المخرجات والتوصيات إلى خطط عمل تنفيذية واضحة، وتحديد المسؤوليات وآليات المتابعة خلال المرحلة المقبلة بما يدعم تحقيق أهداف الجمعية ويسهم في تطوير ممارسات الطب التجديدي في المملكة.