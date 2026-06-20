Icon

الحرس الثوري الإيراني يحدد مسارًا لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز Icon “الوهيبي” يحصل على درجة الماجستير في التمريض في صحة المجتمع Icon زلزال بقوة 5.12 درجات بمقياس ريختر يضرب مصر Icon ترامب يجدد هجومه على ميلوني: شعبيتها متدنية في إيطاليا Icon الأمواج تجرف جثث 15 مهاجرا إلى سواحل شرق ليبيا Icon جمع القطع التراثية بنجران.. هواية تحفظ الذاكرة وتُعزِّز الهوية Icon العراق يستأنف إنتاح النفط الخام في 5 حقول كبرى بمحافظة البصرة Icon رئيس مكتب زيلينسكي يرفض جائزة الدولة البولندية Icon السعودية تدعم الاقتصاد اللبناني.. استئناف الصادرات وتعزيز الثقة بمرفأ بيروت Icon ترامب يلقي نظرة على الطائرة الرئاسية الجديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

جمع القطع التراثية بنجران.. هواية تحفظ الذاكرة وتُعزِّز الهوية

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٦ مساءً
جمع القطع التراثية بنجران.. هواية تحفظ الذاكرة وتُعزِّز الهوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة نجران في السنوات الأخيرة تزايدًا في شغف العديد من أفراد المجتمع وهواة التراث بجمع القطع التراثية والأثرية التي توثّق عصورًا تاريخية مرتبطة بتاريخ وحضارات المنطقة وحياة الأجداد، بما يسهم في إعادة ربط المجتمع بجذوره ويعزّز الوعي بقيمة المحافظة على الموروث المادي كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية.

ويلعب المهتمون بالآثار والتراث دورًا بارزًا في حفظ الموروث الثقافي لنجران عبر إنشاء متاحف خاصة تضم مجموعات واسعة من القطع الأثرية والأدوات الشعبية والزي التقليدي والصور والمقتنيات التاريخية التي تروي تفاصيل الحياة التقليدية والعادات القديمة، إضافةً إلى مقتنيات تبيّن مراحل تطور الدولة السعودية الحديثة، فتُصبح منصات توعوية تثري عقول الأجيال بالتاريخ وتنسج خيوط الصلة بين الحاضر والماضي من خلال معروضات تراثية تمتدّ من العصور القديمة إلى العهد الحديث.

وتتخذ هواية اقتناء القطع التراثية في نجران أشكالًا متعددة؛ من جمع الأدوات اليومية القديمة مثل الأواني الفخارية والأدوات الزراعية إلى اقتناء الملابس التقليدية والمجوهرات والسيوف والكتب والمخطوطات، ويتفاوت دافع الهواة بين الحاجة إلى التوثيق الشخصي والرغبة في الحفاظ على ذاكرة الأسرة والمجتمع، وبين الدافع العلمي والبحثي لدى بعض الجامعين الذين يسعون إلى فهم الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في الماضي.

وتلعب الأسواق المحلية والمعارض الموسمية بنجران دورًا محوريًا في نشوء هذه الهواية؛ إذ توفر منصات لعرض القطع وتبادل الخبرات بين المهتمين والخبراء، كما أسهمت الشبكات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في توسيع دائرة المهتمين وربطهم بنظرائهم داخل المملكة وخارجها، مما أسهم في تداول المعرفة حول قيمة القطع وطرق صيانتها وأصولها التاريخية.

وبرزت مبادرات مجتمعية ومهنية في نجران تعمل على تنظيم هواية اقتناء القطع التراثية من خلال تنفيذ ورش توعوية حول الحفظ، وفتح التعاون مع متاحف محلية ووطنية لعرض مجموعات مختارة، لضمان أن يبقى هذا الشغف مكملًا للموروث لا مهدِّدًا له، ويخلق توازنًا بين الحماس الشخصي والالتزام بالمعايير العلمية والقانونية لتمكين الهواة من الإسهام الفعال في حفظ تراث نجران للأجيال القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد