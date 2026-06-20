جمع القطع التراثية بنجران.. هواية تحفظ الذاكرة وتُعزِّز الهوية

شهدت منطقة نجران في السنوات الأخيرة تزايدًا في شغف العديد من أفراد المجتمع وهواة التراث بجمع القطع التراثية والأثرية التي توثّق عصورًا تاريخية مرتبطة بتاريخ وحضارات المنطقة وحياة الأجداد، بما يسهم في إعادة ربط المجتمع بجذوره ويعزّز الوعي بقيمة المحافظة على الموروث المادي كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية.

ويلعب المهتمون بالآثار والتراث دورًا بارزًا في حفظ الموروث الثقافي لنجران عبر إنشاء متاحف خاصة تضم مجموعات واسعة من القطع الأثرية والأدوات الشعبية والزي التقليدي والصور والمقتنيات التاريخية التي تروي تفاصيل الحياة التقليدية والعادات القديمة، إضافةً إلى مقتنيات تبيّن مراحل تطور الدولة السعودية الحديثة، فتُصبح منصات توعوية تثري عقول الأجيال بالتاريخ وتنسج خيوط الصلة بين الحاضر والماضي من خلال معروضات تراثية تمتدّ من العصور القديمة إلى العهد الحديث.

وتتخذ هواية اقتناء القطع التراثية في نجران أشكالًا متعددة؛ من جمع الأدوات اليومية القديمة مثل الأواني الفخارية والأدوات الزراعية إلى اقتناء الملابس التقليدية والمجوهرات والسيوف والكتب والمخطوطات، ويتفاوت دافع الهواة بين الحاجة إلى التوثيق الشخصي والرغبة في الحفاظ على ذاكرة الأسرة والمجتمع، وبين الدافع العلمي والبحثي لدى بعض الجامعين الذين يسعون إلى فهم الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في الماضي.

وتلعب الأسواق المحلية والمعارض الموسمية بنجران دورًا محوريًا في نشوء هذه الهواية؛ إذ توفر منصات لعرض القطع وتبادل الخبرات بين المهتمين والخبراء، كما أسهمت الشبكات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في توسيع دائرة المهتمين وربطهم بنظرائهم داخل المملكة وخارجها، مما أسهم في تداول المعرفة حول قيمة القطع وطرق صيانتها وأصولها التاريخية.

وبرزت مبادرات مجتمعية ومهنية في نجران تعمل على تنظيم هواية اقتناء القطع التراثية من خلال تنفيذ ورش توعوية حول الحفظ، وفتح التعاون مع متاحف محلية ووطنية لعرض مجموعات مختارة، لضمان أن يبقى هذا الشغف مكملًا للموروث لا مهدِّدًا له، ويخلق توازنًا بين الحماس الشخصي والالتزام بالمعايير العلمية والقانونية لتمكين الهواة من الإسهام الفعال في حفظ تراث نجران للأجيال القادمة.